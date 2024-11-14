В Украину пришла "зимняя" погода: в ряде областей пошел снег, на дорогах гололедица. Фото и видео
14 ноября в Украине во многих областях выпал снег. В частности, небольшой снежный покров наблюдали в Киевской, Харьковской, Полтавской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.
Пользователи сети активно делились фотографиями и видео заснеженных улиц в соцсетях. OBOZ.UA собрал зимние пейзажи из разных регионов Украины, подробнее о том, как там сейчас – в материале.
В большинстве областей, кроме южных, сегодня синоптики прогнозируют гололед и налипание мокрого снега. Водителям следует быть осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рискованных маневров, ведь в таких погодных условиях это может привести к аварийным ситуациям.
Харьков
В Харькове местные жители с утра наблюдают за волшебной зимней погодой. Город с ночи заваливало снегом.
Полтава
Красивыми утренними фото делятся в соцсетях также жители Полтавщины, где также заснежило.
Львов
Во Львове из-за мокрого снега ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. Водители жалуются на сильный гололед. Так, на мосту в микрорайоне Рясне-1 за утро произошло сразу три аварии.
"На дорогах сейчас нереально скользко, будьте очень осторожны. Надеюсь, все уже перешли на зимние шины?", – пишут в одном из местных пабликов.
Одесса
Первый мелкий снег в четверг утром также увидели жители Одесской области. Однако из-за плюсовой температуры на поверхности почвы снег сразу растаял.
Днепр
За зимней сказкой наблюдали жители Днепра и области. Улицы и деревья после снегопада ночью стали белыми.
Киев
Мелкий снег с самого утра наблюдали жители столицы. Однако из-за плюсовой температуры он сразу растаял.
Как писал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха спрогнозировала, что грядущая зима будет мягче, чем предыдущие. Вероятно, Украину ожидает большое количество теплых дней по сравнению с холодными. В то же время холодные периоды все же возможны, говорит специалист.
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