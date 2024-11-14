В Украину пришла 'зимняя' погода: в ряде областей пошел снег, на дорогах гололедица. Фото и видео

14 ноября в Украине во многих областях выпал снег. В частности, небольшой снежный покров наблюдали в Киевской, Харьковской, Полтавской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.

Видео дня

Пользователи сети активно делились фотографиями и видео заснеженных улиц в соцсетях. OBOZ.UA собрал зимние пейзажи из разных регионов Украины, подробнее о том, как там сейчас – в материале.

В большинстве областей, кроме южных, сегодня синоптики прогнозируют гололед и налипание мокрого снега. Водителям следует быть осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать рискованных маневров, ведь в таких погодных условиях это может привести к аварийным ситуациям.

Харьков

В Харькове местные жители с утра наблюдают за волшебной зимней погодой. Город с ночи заваливало снегом.

Полтава

Красивыми утренними фото делятся в соцсетях также жители Полтавщины, где также заснежило.

Львов

Во Львове из-за мокрого снега ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. Водители жалуются на сильный гололед. Так, на мосту в микрорайоне Рясне-1 за утро произошло сразу три аварии.

"На дорогах сейчас нереально скользко, будьте очень осторожны. Надеюсь, все уже перешли на зимние шины?", – пишут в одном из местных пабликов.

Одесса

Первый мелкий снег в четверг утром также увидели жители Одесской области. Однако из-за плюсовой температуры на поверхности почвы снег сразу растаял.

Днепр

За зимней сказкой наблюдали жители Днепра и области. Улицы и деревья после снегопада ночью стали белыми.

Киев

Мелкий снег с самого утра наблюдали жители столицы. Однако из-за плюсовой температуры он сразу растаял.

Как писал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха спрогнозировала, что грядущая зима будет мягче, чем предыдущие. Вероятно, Украину ожидает большое количество теплых дней по сравнению с холодными. В то же время холодные периоды все же возможны, говорит специалист.

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