В Украину после потепления еще ворвется волна холода: синоптик дала прогноз. Карта

Четверг, 22 февраля, будет достаточно теплым, особенно для западной части Украины. Осадки в этот день возможны на западе, севере, а также в Харьковской и Луганской областях.

Выходные окажутся еще теплее, а вот с понедельника украинцам стоит ждать похолодания. Такой прогноз на ближайшие дни сделала синоптик Наталья Диденко.

Погоду, которая ожидает украинцев 22 февраля, она охарактеризовала как "неоднородную".

"Самое теплое будет на западе +7+11 градусов, холоднее всего на востоке, +1+4 градуса. На остальной территории в течение дня ожидается +4+8 градусов, в Крыму до +10 градусов. Ветер с юго-запада, веселый, временами порывистый. Осадки – на севере, Харьковщине, Луганщине, в околокарпатских областях. На остальной территории – без существенных осадков, на юге с солнечными прояснениями", – рассказала Диденко.

Небольшой дождик в четверг возможен местами и в Киеве. В столице в этот день прогнозируется порывистый юго-западный ветер. Днем воздух прогреется до +6+9 градусов.

Еще теплее окажутся выходные. В субботу и воскресенье в Украине ожидается +8+14 градусов.

Впрочем, потепление придет в Украину не окончательно.

"Следующая неделя снова немного снизит градусы. Шапки, теплые куртки и варежки держим неподалеку", – отметила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предостерегли, что в начале весны погода удивит контрастами.

Они прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля Украину на 8 марта накроет ненастье, будет похолодание.