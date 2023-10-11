В Украину после "дыхания Арктики" ворвется потепление, но ненадолго: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В четверг, 12 октября, в Украине ожидается теплая погода. В среднем по стране столбики термометров будут показывать +20 градусов.

При этом на западе Украины воздух прогреется до +25. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 12 октября ожидается +15…+20 градусов, на западе столбики термометров достигнут +20…+23 градусов, а местами и +25.

В восточных областях будет прохладнее, всего +12…+15 градусов. Солнечно будет на юге и на востоке, а на западе и север и в большинстве центральных областей будет облачно. Синоптик предупредила, что облачность принесет атмосферный фронт – пройдут небольшие дожди в западных и северных областях.

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В Киеве 12 октября будет пасмурно и местами может пройти незначительный дождь. Но зато в столице ощутимо потеплеет, ночные заморозки растворятся в более теплой воздушной массе и укроются под облаками. В течение дня температура воздуха повысится до +20 градусов.

Теплая погода продержится до конца недели, а уже в воскресенье, 15 октября, снова похолодает.

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 октября 2023 года на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский составила -1...+1 градус.

– Согласно прогнозам, выпадение первого снега в октябре в Украине маловероятно, за исключением высокогорных районов.

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