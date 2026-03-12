В Украину после 17 градусов тепла ворвется похолодание: когда ждать изменения погоды

В Украине установилась настоящая весенняя погода, и местами температура воздуха может подняться до комфортных +17 градусов. Однако, после такого тепла стоит ожидать похолодания.

Оно ворвется к нам в конце следующей недели. Таким прогнозом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Подробнее о погодной ситуации

По словам метеоролога, мощный антициклон с центром над Казахстаном обеспечит Украине солнечную погоду на следующую неделю.

В ближайшие три дня, до субботы включительно, синоптики прогнозируют ночные температуры от +3 до -2°C, а днем столбики термометров поднимутся до +10 – +17°C. В Карпатах и на побережье морей будет немного прохладнее – около +8 – +13°C.

В течение выходных существенных изменений не предвидится, однако в понедельник на востоке, юго-востоке и крайнем западе страны ожидаются местами небольшие дожди из-за постепенного отхождения антициклона. Дневная температура немного снизится из-за возросшей облачности, что уменьшит прогрев воздуха.

В воскресенье и понедельник в дневные часы прогнозируются +9 – +15°C, а на востоке и юго-востоке страны в понедельник будет прохладнее – +4 – +10°C.

Прогноз синоптика относительно похолодания

"Однако, в конце следующей недели может прийти похолодание – температуры могут снизиться на 5 и более градусов", – объяснил Семилит.

Он отметил, что 20–21 марта синоптики прогнозируют преимущественно погоду без осадков. Ночные температуры останутся стабильными – около +4 – -3°C.

В то же время в восточных областях 21 марта ожидается похолодание с ночными морозами от -1 до -6°C. Дневная температура после нынешнего теплого периода опустится в большинстве регионов до +2 – +9°C.

