Когда в Украину снова придет похолодание и морозы: синоптик рассказал, чем удивит погода через четыре дня

В течение ближайших дней погода в Украине будет по-настоящему весенней. Воздух будет прогреваться до рекордных +17 градусов. В то же время, в ночные часы местами будут сохраняться небольшие "минусы". По меньшей мере до понедельника в стране будет царить солнечная погода без существенных осадков. Но в конце следующей недели может прийти похолодание – температуры могут снизиться на 5 и более градусов.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Мощный антициклон, центр которого расположился над Казахстаном, обеспечит солнечную погоду в Украине в течение следующей недели, ведь его "гребень" будет находиться как раз над нашей страной.

В ближайшие трое суток, до субботы включительно, синоптики ожидают ночью +3... -2 градуса, а в дневные часы до +10... +17 градусов, в Карпатах и на побережье морей несколько прохладнее, в пределах +8... +13 градусов. Как объяснил Иван Семилит, в ночные часы будут оставаться "минусы" из-за того, что за счет безоблачной погоды по ночам приземный слой воздуха будет быстро охлаждаться. Но днем из-за того же отсутствия облаков воздух будет быстро прогреваться.

В течение выходных синоптики не предусматривают каких-то существенных изменений погоды в Украине, однако, в понедельник на востоке, юго-востоке и крайнем западе страны за счет постепенного ухода антициклона местами ожидается небольшой дождь. Температуры несколько снизятся в дневные часы, "поскольку облачности станет больше и солнце будет меньше прогревать приземный слой", – пояснил Иван Семилит.

В воскресенье и в понедельник в Гидрометцентре в дневные часы прогнозируют температуры на уровне +9... +15 градусов. В понедельник в восточных областях и юго-восточной части страны будет прохладнее, в пределах +4... +10 градусов.

Начнутся ли дожди в Украине на следующей неделе

"Если принимать во внимание консультативный, ориентировочный прогноз, то в дальнейшем на Украину также будет влиять поле повышенного атмосферного давления, правда, несколько иное, с севера. Но какие-то остаточные локальные образования также будут определять погоду в Украине. Во вторник, 17 марта, на левобережье Украины, а в среду и четверг, 18 и 19 марта, на большей части территории мы ожидаем небольшой дождь и мокрый снег. Но поскольку это ориентировочный прогноз, речь идет лишь о тенденциях. Территориальность и объемы могут меняться", – пояснил Иван Семилит.

Зато в дальнейшем, в следующие пятницу и в субботу, 20-21 марта, синоптики прогнозируют преимущественно погоду без осадков. При этом, ночные температуры коренным образом не изменятся, они будут в пределах +4... -3 градусов. Однако, 21 марта на востоке страны возможно некоторое похолодание с ночными морозами в пределах -1... -6 градусов. "В то же время, дневные максимумы в большинстве областей после такого теплого периода, который мы имеем сейчас, ожидаем в пределах +2... +9 градусов", – предупредил синоптик.

Когда прекратятся ночные морозы

"Сейчас мы ожидаем, что ночные значения температур в Украине будут в пределах +4... -2 градуса. Среднесуточная температура еще не перешла порог +5 градусов. Как только это произойдет, ночные "минусы" будут уже обозначаться не как морозы, а как заморозки, ведь начнется период вегетации растений", – пояснил синоптик.

Детальный прогноз погоды по регионам Украины на каждый день

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды в Украине на каждый день до 16 марта. Он обещает довольно теплую погоду, но иногда еще возможны ночные морозы.

В пятницу, 13 марта, на всей территории страны установится солнечная погода. Днем почти везде воздух будет прогреваться до +14... +17 градусов. Однако, в некоторых регионах севера, востока и центра в ночные часы возможны морозы до -1 градуса. Теплее всего в этот день, до +17 градусов, будет на западе и в Запорожье.

В субботу, 14 марта, как и в предыдущий день, во всех регионах Украины будет царить солнечная погода. Ночные морозы до -1 градуса прогнозируются лишь в нескольких областях севера и центра. В дневные часы воздух будет прогреваться до +17 градусов на западе, до +14 градусов на востоке, до +13 градусов на севере и юге и до +14 градусов в центре. Осадков не предвидится.

В воскресенье, 15 марта, в стране сохранится солнечная погода, однако, дневные температуры в отдельных регионах упадут на несколько градусов. Так, температурный максимум, который ожидается на западе и востоке, составит +14 градусов, на севере +12 градусов, на юге и в центре +13 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

В понедельник, 16 марта, значительное снижение дневных температур ожидается на Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму. Максимум там составит +9... +10 градусов. Теплее всего в этот день будет на западе, до +15 градусов. В Крыму и на юго-востоке страны могут быть незначительные дожди.