В Украину подкралась осень: синоптики сказали, где в пятницу будут заморозки в воздухе. Карта

В Украину постепенно приходит настоящая осень. В пятницу, 26 сентября, в некоторых областях даже ожидаются заморозки в воздухе, от 0 до 3°С.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Кроме того, ночью 26 и 27 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°С (І уровень опасности, желтый).

"26 сентября в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях заморозки в воздухе 0-3°(II уровень опасности, оранжевый)", – говорится в сообщении синоптиков.

Впрочем, осадков не прогнозируется, ожидается небольшая облачность. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности почвы, в большинстве районов северной части и в воздухе заморозки 0-3°С. Температура днем 12-17°С тепла. В южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью 4-9°С, днем 14-19°С.

В Киеве и области синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ожидаются заморозки 0-3°С, температура днем 12-17°С тепла. В Киеве ночью 1-3°С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°С. Днем около 15°С тепла", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!