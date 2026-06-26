В Украину нагрянет жара до +38: синоптик рассказала, когда температура начнёт снижаться

В ближайшие дни в Украине будет стоять жара из-за притока воздушной массы из Западной Европы. Уже в конце июня в отдельных регионах столбики термометров будут достигать +38 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По её прогнозу, жарче всего будет в последние выходные июня.

По словам синоптика, 27 июня жара охватит западные области Украины. Там ожидается от +30 до +35 градусов. На остальной территории страны температура будет несколько ниже – днем ожидается от +26 до +29 градусов.

В воскресенье, 28 июня, жара охватит большинство областей Украины . Температура составит от +29 до +34 градусов, а в западных регионах воздух прогреется до +33–+37 градусов.

Максимальные температуры прогнозируются 28 и 29 июня именно на западе страны. Столбики термометров могут подняться до +38 градусов.

В то же время в выходные локальные грозовые дожди наиболее вероятны в восточных областях, а также местами в центральной части Украины. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве 27–28 июня существенных осадков не ожидается. По прогнозу Диденко, в субботу температура составит около +29 градусов, в воскресенье – +32, а в понедельник воздух прогреется до +34 градусов.

Синоптик отметила, что ориентировочно со 2 июля жара начнет ослабевать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, чтомощная волна жары обрушилась на юг Европы, приведя к первым смертельным случаям и серьезным перебоям в работе критически важной инфраструктуры. В Италии за последние сутки от последствий аномально высоких температур погибли пять человек, тогда как в Испании всего за четыре дня зафиксировали более двухсот преждевременных смертей, связанных с жарой.

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