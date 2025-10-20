В Украину надвигается похолодание: синоптики сказали, где в понедельник ждать заморозков с мокрым снегом

Согласно последним прогнозам погоды, в понедельник, 20 октября в Украине будет "облачно" и пройдут "умеренные дожди" везде, кроме запада. Более того, из-за достаточно низкой температуры ночью эти дожди ожидаются вместе с мокрым снегом. Лишь на юге и востоке местами дождь будет небольшим.

В северных областях страны ночью и утром будут стоять густые туманы. Об этом рассказали специалисты Укргидрометцентра. Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Какой будет температура

Западный ветер в понедельник становится северо-западным и несколько ускорится, до 5-10 м/с.

Общая температура в стране ночью составит 1-6° тепла. Но в западных областях ожидаются заморозки в воздухе – 0-4°.

Днем воздух немного прогреется, до 4-9° тепла.

Предупреждение о стихийных явлениях

Отдельно синоптики предоставили "предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях" для западных областей, а на 21 октября - и для Житомирской и Винницкой областей. Предупреждение касается заморозков в воздухе при температуре 0-4°.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", – отметили в Укргидрометцентре. По их оценке, это второй, оранжевый уровень опасности.

Погода в Киеве

20 октября на территории Киевской области и самой столицы, как и везде по Украине, будет облачно и дождливо. Причем ночью местами – с мокрым снегом.

Ночью и утром по области будет стоять туман.

Температура на Киевщине ночью составит 1-6° тепла, а днем 4-9°. В столице также ожидают ночью не более 2-4° тепла, а днем – лишь 7-9°.

Что говорят специалисты

Несильный западный ветер обеспечивал украинцам относительно теплую погоду. Из-за его смены и будут идти дожди.

"В понедельник дождей станет больше, а порывистый ветер с северо-запада будет нести холодный воздух. Это обусловит ощутимое снижение температуры, особенно днем, и будет усиливать ощущение дискомфорта", – отмечают метеорологи.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

