В Украину надвигается холод с севера: синоптик предупредил, когда изменится погода

В ближайшие сутки погода принесет на всю территорию Украины похолодание. Местами пройдут дожди, сопровождаемые грозой и порывистым ветром.

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Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Из-за циклона и холодного атмосферного фронта из Северной Европы в выходные ожидается понижение температуры по всей Украине.

Погода в Украине на выходные

По словам метеоролога, прохлада будет особенно ощутима в ночные часы. Из-за похолодания также усилится западный и северо-западный ветер, местами с грозами.

В субботу, 4 июля, в западных регионах ожидается погода без осадков, только днем на Полесье пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.

На севере ночью пройдут дожди с грозами, днем возможен небольшой дождь, в Сумской области — умеренные ливни. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13…+18 градусов, днем +21…+26 градусов. В центре днём грозовые дожди, днём в Днепропетровской области град и шквалы, 17–22 м/с. Ветер ночью переменного направления, днём северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +15…+20 градусов, днём +22…+27 градусов, в Днепропетровской области местами до +31 градуса.

На юге, а также в Крыму местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем — сильные ливни, град и шквалы. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +24…+29, в Крыму до +32 градусов тепла. На востоке ночью без осадков, утром и днём грозовые дожди, местами сильные ливни, порывы ветра достигнут 17–22 м/с. Ветер ночью переменного направления, 3–8 м/с, днем северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градусов, днем+27…+32.

В воскресенье, 5 июля, ночью без осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ожидается западный ветер, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днём +21...+26 градусов.

На севере ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8...+13 градусов, днём +20...+25 градусов. В центральных регионах ночью без значительных осадков, днём кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +10...+15 градусов, днём +22...+27.

На юге и в Крыму ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +13…+18 градусов, днём +23…+28 градусов. А на востоке днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днём +21…+26 градусов.

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