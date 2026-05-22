'Это был первый этап': Юсов сказал, когда может состояться продолжение обмена пленными '1000 на 1000'

Заместитель председателя координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов надеется, что следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000" состоится скоро. Также идет работа над реализацией других форматов обменов.

Об этом он отметил во время презентации проекта "Сделано в России. Доставлено в плен". Его слова приводит Ukrinform.

"205 – это был первый этап. Сейчас идет обсуждение относительно дальнейших этапов проведения обменов в рамках формата "1000 на 1000". Надеюсь, это будет в ближайшее время", – отметил Юсов.

И добавил, что координационный штаб в рамках переговорной группы с россиянами также работает над реализацией других форматов обменов. Поэтому не исключается вероятность, что следующий обмен будет комбинированным.

"То, о чем нам удалось уже договориться, и какая-то часть будет второго этапа в формате "1000 на 1000", – сообщил заместитель председателя Коордштаба.

Предварительный обмен пленными 15 мая 2026 года

Предыдущий, 74-й, обмен военнопленными Украина и Россия провели 15 мая. Домой из российской неволи вернулись 205 украинцев, 95% из них находились в плену еще с 2022 года. Это был первый этап обмена в формате "1000 на 1000", о котором были достигнуты договоренности накануне 9 мая. Из российского плена вернулись воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Они защищали Украину в Мариуполе, держали "Азовсталь", противостояли врагу на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

В рамках этого обмена освободить удалось представителей различных родов войск – воинов подразделений десантно-штурмовых, мотопехотных, механизированных, морской пехоты. Домой вернулись преимущественно рядовой и сержантский состав, но есть также офицеры и капитаны.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что украинский военный из подразделения "Азов" Назарий Красовский рассказал о пережитых пытках и длительном пребывании в российском плену. Боец поделился деталями своего опыта в интервью, где описал как физические пытки, так и психологическое давление.

