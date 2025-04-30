В Украину идет воздушная масса из Балтики: синоптики предупредили об изменении погоды в среду, 30 апреля

В Украине погода в среду, 30 апреля, будет несколько теплее из-за более теплой воздушной массы, которая будет поступать из района Балтики. Атмосферное давление снизится.

Видео дня

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что осадков в подавляющем большинстве областей не будет. Исключение – Черниговщина, Сумщина, Полтавщина, Харьковщина и Карпаты.

"Облачное небо ночью будет защищать приземный слой воздуха от охлаждения, однако днем будет препятствовать его значительному прогреванию. Удержится сухая погода, малоактивный атмосферный фронт днем обусловит лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь; да еще в Карпатах также днем ожидаем небольшой дождь", – сообщили синоптики.

В среднем по стране температура ночью составит +6...+11, днем +17...+22 градуса.

Ветер будет преимущественно северо-западным, 7-12 метров в секунду.

На территории Киевщины и Киева 30 апреля осадки не прогнозируются. Температура в области ночью +6...+11, днем +17...+20 градусов; в столице +8...+10 ночью и +18...+20 днем.

В большинстве регионов (кроме Крыма, Львовской и Ивано-Франковской областей) – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно данным Натальи Диденко, в последний день апреля в Украине ожидается теплая погода. В среднем столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Однако ночью еще будет довольно прохладно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!