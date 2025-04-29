Без осадков и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 апреля

В Киевской области в среду, 30 апреля, переменная облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный.

"Прогноз погоды на сутки 30 апреля на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 17-20°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 апреля в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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