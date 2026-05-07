В Украину после летней жары идет существенное похолодание до +10: когда и в каких регионах ожидаются дожди и грозы

Последние дни и стране были почти летними. 5 мая синоптики даже зафиксировали температурный рекорд за всю историю наблюдений. Тем не менее, уже через несколько дней погода в Украине начнет существенно меняться и приходить в норму, ожидается похолодание, а также дожди и грозы.

Детальным прогнозом погоды на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Несмотря на то, что на календаре только начало мая, температуры приближаются к летним и бьют рекорды. Так, на западе Украины во вторник, 5 мая, был зафиксирован рекорд дневных максимумов для этой даты за всю историю наблюдений.

Но уже с пятницы, 8 мая, температуры начнут возвращаться к майской норме.

"Будет немного пониженная температура из-за прохождения атмосферного фронта с запада, который в четверг уже поступит в западные области и будет продвигаться на восток", – объяснила синоптик.

Днем в пятницу и в субботу, 8 и 9 мая, этот атмосферный фронт сместится на северные регионы, а в воскресенье, 10 мая, захватит юго-западные области. Из-за этого там ожидается больше облачности, усиление ветра, кратковременные дожди, а также отдельные грозы по всей территории Украины.

В ночь на четверг, 7 мая, температура воздуха будет держаться на уровне +8... +13 градусов, днем в четверг будет даже жарко, до +25... +30 градусов, однако, начиная с пятницы в большинстве областей днем синоптики прогнозируют +20... +25 градусов, а на западе аж +16... +21 градус. "То есть возвращаемся к более весеннему режиму погоды", – отметила Наталья Птуха.

Итак, подобные умеренные температуры будут держаться в Украине следующие 3-7 дней. Несмотря на определенное похолодание, погода будет достаточно комфортной, без жары.

Где и когда ожидаются дожди и грозы

С пятницы, 8 мая, в Украине начнутся дожди и майские грозы. Сначала они придут на запад, где в пятницу и субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы. В субботу местами дожди возможны на севере, в центре и в Винницкой области. В дневные часы с дождями и грозами добавится Прикарпатье и Закарпатье.

В воскресенье, 10 мая, дожди полностью уйдут с запада, а в понедельник в восточных и западных областях также могут быть кратковременные дожди и грозы. В понедельник "неустойчивость атмосферы" вернется в западные регионы, поэтому в этот день здесь, а также на востоке возможны дожди, уточнила Наталья Птуха.

Какой будет погода в Карпатах на выходные

Во второй половине дня четверга, 7 мая, атмосферный фронт уйдет из Карпат, поэтому до конца дня осадков и гроз не прогнозируется. В субботу и воскресенье из-за поступления поля пониженного атмосферного давления здесь днем вновь возможны кратковременные дожди. Такая же погода сохранится и в понедельник.

Какой будет погода на побережье Черного моря

В Одесской и Херсонской областях вероятность дождей меньше, чем в Карпатах. "Здесь, наоборот, будет сохраняться погода практически без осадков до субботы включительно. Могут наблюдаться даже определенные изменения и снижение температуры, ведь у воды на побережье морей все же прохладнее", – объяснила синоптик.

Детальный прогноз погоды в Украине по всем регионам

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 11 мая. Судя по ним, погода в стране будет немного меняться в течение ближайших дней в сторону похолодания.

Так, в пятницу, 8 мая, грозы ожидаются в Житомирской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях, на остальной территории погода с прояснениями. Ночью почти везде температура воздуха будет несколько превышать отметку +10 градусов. В дневные часы температурный максимум на уровне +26 градусов будет зафиксирован на востоке страны, прохладнее всего в этот день будет на западе, до +18... +20 градусов.

В субботу, 9 мая, дожди с грозами возможны на юго-западе, в центре и на севере. Ночные температуры будут оставаться почти на уровне предыдущего дня, однако, днем будет наблюдаться небольшое снижение температуры. Воздух будет прогреваться до +15... +18 градусов на западе, до +18... +20 градусов на севере. В центре на и севере будет на несколько градусов теплее, а на востоке будет царить жара до +27 градусов.

В воскресенье, 10 мая, дожди с грозами возможны на всей территории страны, кроме запада. Прохладнее всего, до +16 градусов, будет на Киевщине. В западных областях ожидается до +17 градусов, на севере до +18 градусов, в центре до +20 градусов, на юге до +25 градусов, на востоке до +26 градусов.

В понедельник, 11 мая, грозовые дожди возможны в Харьковской, Луганской, Донецкой областях, а также на западе Украины. Температурный фон будет оставаться умеренным с тенденцией к похолоданию на востоке. Теплее всего в этот день будет в Крыму, где ожидается до +25 градусов, прохладнее всего на Житомирщине, где воздух днем будет прогреваться до +16... +18 градусов.