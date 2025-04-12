В Украину идет долгожданное потепление: синоптики сказали, какой будет погода в Вербное воскресенье

В воскресенье, 13 апреля, в Украине ожидается долгожданное потепление. В течение дня сохранится переменная облачность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Осадков в большинстве регионов не предполагается.

Лишь ночью на юго-востоке страны возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром в некоторых местах может образовываться туман, а ветер будет переменного направления с интенсивностью 3-8 м/с.

Ночная температура в Украине будет варьироваться от 0 до 5 градусов, но днем ожидается значительное потепление: от 10 до 15 градусов тепла, а в западных областях температура может достичь даже 18 градусов.

В Карпатах будет без осадков, но ночью температура может опуститься до 3-8 градусов мороза, а днем подняться до 6-11 градусов выше нуля.

В Киеве и области также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в некоторых областях могут возникать туманы. Температура ночью в столице и Киевской области будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Днем потеплеет: температура достигнет 10...15 градусов тепла, а в Киеве - 13...15 градусов.

Напомним, что май в Украине всегда является бьющим температурные рекорды месяцем и 2025 год не будет исключением. Погода в этот период может порадовать украинцев теплом, но и приготовить сюрпризы, в частности температурные перепады.

Как сообщал OBOZ.UA, после нескольких дней мороза, снега и пронзительного ветра украинцев ждет настоящий погодный контраст. На Пасху 2025 в регионы придет потепление до +18 градусов, что после весенних холодов уже воспринимается как "жара".

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