В украинском языке было много слов на И, но осталось только четыре: список действительных и уже забытых слов
Украинский язык имеет уникальную фонетику, и одной из его особенностей является использование гласной "и" в начале слова. Хотя с детства многих из нас учили, что таких слов не существует, это утверждение не совсем точное.
В исторических источниках и древних словарях можно найти десятки примеров лексем, начинавшихся именно с этой буквы. Впоследствии большинство из них вышло из употребления, но с принятием нового правописания некоторые из них получили вторую жизнь.
Эти изменения не только расширяют словарный запас, но и возвращают языку историческую глубину. OBOZ.UA предлагает узнать, какие слова начинались на "и" раньше, какие сохранились до сих пор и почему это важно для понимания эволюции украинского языка.
В частности, словарь "Старые и непонятные слова" содержит десятки лексических единиц, начинающихся с буквы "и". Многие из них вышли из употребления в современном украинском языке, но когда-то были его неотъемлемой частью.
Слова, начинающиеся с "И":
- И — його, він
- Иде, идеже — де
- Иж — що
- Иже, яже, еже — який, яка, яке
- Израда — зрада
- Иле — скільки, настільки
- Имати — полонити, брати
- Ино — так, то
- Интенція — намір, мета
- Интрата — прибуток
- Искусити — спробувати
- Исполчитис(ь) — стати в бойовий порядок
- Истязати — випитувати; спитати
Современные слова на "И"
Согласно объяснениям популяризатора украинского языка Александра Авраменко, слова на букву "И" всегда были правописными вариантами общеизвестных слов, начинавшихся с "і". Среди них:
- ива,
- идол,
- инжир,
- индичина,
- ирститися,
- икатися,
- иначий.
С утверждением нового украинского правописания появились исключения, которые "узаконили" употребление слов на "И". Александр Авраменко выделяет четыре слова, которые теперь официально начинаются с этой буквы:
Восклицание "Ич!" - это служебное слово, которое эмоционально усиливает значение сказанного, подобно "ти ба". Например: "Ич, какой хитрый!" или "Ич, какая красивая!".
Глагол "Икати" - описывает специфический способ произношения, когда вместо звука "и" произносится звук "и".
"Ирод" и "Ирій"
Еще два слова, начинающиеся с "и", являются параллельными формами более привычных слов: исторического имени Ирод и слова ирій. "Ирій" обозначает место зимовки птиц или место обитания душ умерших. Интересно, что именно со звуком "и" в начале эти слова произносили в древности, и новое правописание восстановило эту традицию.
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