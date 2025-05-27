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В украинском языке было много слов на И, но осталось только четыре: список действительных и уже забытых слов

Елена Былим
Новости. Общество
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В украинском языке было много слов на И, но осталось только четыре: список действительных и уже забытых слов

Украинский язык имеет уникальную фонетику, и одной из его особенностей является использование гласной "и" в начале слова. Хотя с детства многих из нас учили, что таких слов не существует, это утверждение не совсем точное.

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В исторических источниках и древних словарях можно найти десятки примеров лексем, начинавшихся именно с этой буквы. Впоследствии большинство из них вышло из употребления, но с принятием нового правописания некоторые из них получили вторую жизнь.

Эти изменения не только расширяют словарный запас, но и возвращают языку историческую глубину. OBOZ.UA предлагает узнать, какие слова начинались на "и" раньше, какие сохранились до сих пор и почему это важно для понимания эволюции украинского языка.

В частности, словарь "Старые и непонятные слова" содержит десятки лексических единиц, начинающихся с буквы "и". Многие из них вышли из употребления в современном украинском языке, но когда-то были его неотъемлемой частью.

Слова, начинающиеся с "И":

  • И — його, він
  • Иде, идеже — де
  • Иж — що
  • Иже, яже, еже — який, яка, яке
  • Израда — зрада
  • Иле — скільки, настільки
  • Имати — полонити, брати
  • Ино — так, то
  • Интенція — намір, мета
  • Интрата — прибуток
  • Искусити — спробувати
  • Исполчитис(ь) — стати в бойовий порядок
  • Истязати — випитувати; спитати
В украинском языке было много слов на И, но осталось только четыре: список действительных и уже забытых слов

Современные слова на "И"

Согласно объяснениям популяризатора украинского языка Александра Авраменко, слова на букву "И" всегда были правописными вариантами общеизвестных слов, начинавшихся с "і". Среди них:

  1. ива,
  2. идол,
  3. инжир,
  4. индичина,
  5. ирститися,
  6. икатися,
  7. иначий.

С утверждением нового украинского правописания появились исключения, которые "узаконили" употребление слов на "И". Александр Авраменко выделяет четыре слова, которые теперь официально начинаются с этой буквы:

Восклицание "Ич!" - это служебное слово, которое эмоционально усиливает значение сказанного, подобно "ти ба". Например: "Ич, какой хитрый!" или "Ич, какая красивая!".

Глагол "Икати" - описывает специфический способ произношения, когда вместо звука "и" произносится звук "и".

"Ирод" и "Ирій"

Еще два слова, начинающиеся с "и", являются параллельными формами более привычных слов: исторического имени Ирод и слова ирій. "Ирій" обозначает место зимовки птиц или место обитания душ умерших. Интересно, что именно со звуком "и" в начале эти слова произносили в древности, и новое правописание восстановило эту традицию.

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