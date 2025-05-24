Можно ли говорить на украинском 'срочно': объяснение

Одной из главных проблем современного украинского языка является его большая засоренность русскими словами. Она стала неотвратимым следствием десятилетий и даже веков принудительной русификации. Но каждый из нас может постараться очистить свою речь от русизмов.

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К ним можно отнести наречие "срочно", которое используют, чтобы подчеркнуть неотложность какого-то дела или задачи. OBOZ.UA разбирался, чем заменить это слово в украинском языке, чтобы избежать ошибок.

Русское слово "срочно" происходит от существительного "срок", то есть указывает на то, что выполнение задачи имеет определенный крайний срок и он достаточно короткий. Украинские словари слова "срок" не фиксируют, а значит и производные от него слова нашему языку не присущи. Таким образом, мы имеем дело не с калькой, а с прямым русизмом. Чем же его заменить?

Попробуем пойти тем же путем и просто перевести слово "срок". На украинском языке это будет "термін". Если образовать от него наречие, получится "терміново" – и это именно то слово, которым стоит заменять русское "срочно".

Единственный ли это вариант перевода? Конечно, нет. Украинские словарь предлагают еще несколько:

негайно – употребляется в ситуациях максимальной неотложности, когда терять нельзя ни минуты;

– употребляется в ситуациях максимальной неотложности, когда терять нельзя ни минуты; невідкладно – полный синоним слова "немедленно";

– полный синоним слова "немедленно"; швидко – указывает на необходимость выполнить задачу за как можно более короткое время;

– указывает на необходимость выполнить задачу за как можно более короткое время; ургентно – специфический медицинский термин, указывающий на состояние, которое угрожает жизни пациента и требует немедленного вмешательства.

Кстати, к слову "швидко" в украинском языке также существует несколько колоритных синонимов, которыми в определенных языковых ситуациях можно заменить слово "терміново":

шпарко;

прудко;

прожогом;

миттю.

Как правильно употреблять эти слова? Рассмотрим несколько примеров:

Ми відправляємо термінове повідомлення.

Задачу довелось виконувати негайно.

Оплатити ці рахунки треба невідкладно.

Обстеження і хірургічне лікування хворих проводилось в ургентному порядку.

Берись за цю справу і швидко/миттю/прожогом/шпарко/прудко.

Итак, берите в свой активный словарь все эти слова и пользуйтесь ими в быту и деловом общении. А вот от употребления наречия "срочно" постарайтесь себя отучить – оно засоряет вашу речь.

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