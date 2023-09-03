В Украине в сентябре ударят заморозки: синоптик дал подробный прогноз и рассказал, когда ждать похолодания

Сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, которому свойственно общее понижение температуры воздуха, ослабление грозовой деятельности и других конвективных явлений. В Украине первые его дни будут комфортными по температуре, но местами и жаркими с максимальными +33 °С, а под конец ожидаются заморозки.

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Не пройдет в сентябре и без дождей, но их количество будет в пределах климатической нормы. Подробный прогноз погоды на начало осени-2023 подготовил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в первой декаде сентября днем иногда ожидается даже летняя жара +24… +30 °С, на юге и востоке до +33 °С. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+16 °С, на крайнем юге и на побережьях морей +17…+20 °С. Дожди в основном пройдут в западных, центральных и северных областях. А вот восточные и южные регионы останутся с дефицитом осадков и развитием засухи.

Во второй и третьей декадах сентября, говорит синоптик, осадки в Украине маловероятны. Размытые атмосферные фронты из Европы принесут только локальные дожди преимущественно на Правобережье страны. В восточных и южных областях отметится значительный риск усиления засухи и сохранения наивысшего уровня пожарной опасности (5 класс).

Температурный фон будет постепенно снижаться как днем, так и ночью. Минимальные температуры в ночное время будут составлять ориентировочно +6…+13 °С, днем воздух будет прогреваться до +20…+26 °С. В южной половине ночи окажутся заметно теплее – около +12…+18 °С, в дневные часы столбики термометров покажут +22…+28 °С.

"В третьей декаде месяца на фоне сокращения светового дня, а также за счет низкой относительной влажности, на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи минусовые температуры могут фиксироваться и в воздухе", – подчеркнул Кибальчич. .

Учитывая все эти факторы и прогностические данные Украинского гидрометцентра, специалист отметил, что среднемесячная температура сентября в Украине ожидается в пределах +15… +20 °С, что на 1-3 °С выше климатической нормы.

Количество осадков будет составлять 25-65 мм; в западных областях местами 70-100 мм, что в пределах нормы, а кое-где ниже ее на 20-30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным погодного ресурса meteoprog.com, в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предполагается, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.

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