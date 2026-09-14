В Украине в ДТП погиб британский военнослужащий: что известно о трагедии

В Украине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании. Трагедия произошла в субботу, 12 сентября.

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Информацию подтвердило Министерство обороны Великобритании в социальной сети X. В ведомстве сообщили, что британский военнослужащий погиб в дорожно-транспортном происшествии на территории Украины.

"С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в дорожно-транспортном происшествии в Украине в субботу, 12 сентября", – говорится в сообщении.

Британское министерство обороны не уточнило других деталей ДТП. В частности, в сообщении не указаны место аварии, обстоятельства, при которых она произошла, а также личность погибшего военнослужащего.

В то же время Министерство обороны Великобритании официально подтвердило, что погибший был членом Вооружённых сил страны и находился в Украине.

Предыдущий случай

Это не первый случай гибели британского военнослужащего в Украине. Ранее, 9 декабря, Министерство обороны Великобритании сообщало о смерти своего военнослужащего вдали от линии фронта.

Тогда британский военнослужащий получил травмы во время наблюдения за испытанием новой оборонной системы украинскими военными. В ведомстве отмечали, что семье погибшего уже сообщили о трагедии.

"Он получил травмы в результате несчастного случая во время наблюдения за испытанием новой оборонной системы украинскими военными, которое происходило вдали от линии фронта", – сообщали в Министерстве обороны Великобритании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Великобритании Джон Хили отреагировал на гибель военнослужащего. Он заявил, что опустошен смертью британца, а также выразил соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

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