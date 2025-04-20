В Украине в ближайшее время закончатся отсрочки для бывших срочников: о чем предупредила адвокат

В апреле-мае 2025 года идет годовая отсрочка от мобилизации для военнослужащих срочной службы, которых демобилизовали в 2024 году. Это означает, что многие из них могут быть призваны в ряды ВСУ уже в ближайшее время.

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Строковики, не оформившие новую отсрочку, попадают под действие мобилизации.

Военная адвокат Дарья Голодняк пояснила, что после прохождения срочной службы или военной кафедры лицо автоматически становится военнообязанным.

С апреля 2025 года бывшие срочники, которые были освобождены в запас в 2024-м, теряют право на отсрочку от мобилизации. Она действовала в течение 12 месяцев и предоставлялась автоматически после увольнения. Те, кому уже исполнилось 25 лет, подлежат мобилизации. Те, кто младше, также имеют статус военнообязанных, поэтому возрастное ограничение для гражданских на них не распространяется.

Есть два варианта развития событий: либо личность мобилизуют через повестку от ТЦК, либо она самостоятельно вступает в войска через рекрутинг. Добровольное присоединение позволяет выбрать подразделение, должность и условия контракта.

Также действует специальный контракт для молодежи в возрасте 18–24 лет. Он предусматривает службу в течение одного года. После подписания контракта предусмотрено денежное поощрение – 200 тыс. грн после подписания, 300 тыс. грн. грн после учебы и 500 тыс. грн после прохождения службы. В пакете — денежное довольствие, премии, льготы на ипотеку, возможность выезда за границу, безвозмездная медицина и образование.

После окончания срока отсрочки неявка по повестке рассматривается как нарушение законодательства и может иметь юридические последствия. В то же время те, кто имеет право на отсрочку по другим основаниям, должны самостоятельно собрать документы и подать их в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине отсрочку от мобилизации в Резерв+ могут получить люди с инвалидностью, данные о которых находятся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) и в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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