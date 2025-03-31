Кто может получить отсрочку в Резерв+: объяснение

Теперь в Резерв+ отсрочку от мобилизации могут получить люди с инвалидностью, данные которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Ранее отсрочка в режиме онлайн была доступна исключительно лицам с инвалидностью, информация о которых находились в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и при наличии соответствующего пенсионного удостоверения.

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Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины. Нововведение позволит гражданам сэкономить время и избежать бумажной волокиты.

Как получить отсрочку в Резерв+

Для оформления отсрочки нужно нажать на три точки в главном меню приложения "Резерв+", выбрать опцию "Подать запрос на отсрочку" и указать соответствующую категорию. После этого пользователь получит уведомление о результате.

Если необходимые данные в реестре отсутствуют, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал документа, подтверждающего инвалидность, а также удостоверение личности.

"Отсрочки для людей с инвалидностью через Резерв+ были одним из самых частых запросов от пользователей. Работаем над тем, чтобы все виды отсрочек были доступны в приложении и их можно было получить без очередей и бумажек", – подчеркнула заместитель министра обороны по цифровизации Украины Екатерина Черногоренко.

В ведомстве напомнили, что функция оформления отсрочки в приложении Резерв+ стала доступна осенью прошлого года для трех категорий граждан:

– лиц с инвалидностью, имеющих пенсионное удостоверение ПФУ;

– студентов, аспирантов и докторантов;

– многодетных родителей, воспитывающих троих детей до 18 лет в общем браке.

Напомним, по словам Екатерина Черногоренко, до конца года в приложении Резерв+ можно будет оформить отсрочку по 35 пунктам действующего законодательства. Два из них появятся в приложении уже к 8 мая текущего года.

Как сообщал OBOZ.UA, изменения в законодательстве повлияли на категории лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Новый закон, вступивший в силу в мае 2024 года, установил новые правила, касающиеся условий и сроков предоставления отсрочки. OBOZ.UA объяснил, кто может рассчитывать на отсрочку от мобилизации, а кто потерял такое право.

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