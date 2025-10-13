В Украине ухудшится погода: синоптики сказали, где ожидать сильные порывы ветра. Карта

13 октября в Украине прогнозируется частично ветреная и облачная погода с прояснениями. Кое-где пройдут небольшие дожди, а ночью на юге и востоке осадков не ожидается.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Ветер будет преимущественно северо-западного направления, 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8°, днем +7...+12°, на юге – до +15° днем, а ночью от +6° до +11°.

Какой будет погода в Карпатах 13 октября

В Карпатах прогнозируются небольшие дожди, ночью возможен мокрый снег. Температура в горах будет колебаться от +2° до -3° ночью и от +3° до +8° днем.

В то же время спасатели также предупредили об ухудшении погодных условий, что может осложнить передвижение по горной местности.

Погода в Киеве и Киевской области в Киеве и Киевской области

На Киевщине 13 октября ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.

Температура по области ночью составит +3...+8°, днем +7...+12°. В Киеве — от +4...+6° ночью до +10...+12° днем. В ГСЧС предупредили, что в столице будет сохраняться желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

Предупреждение об опасных явлениях

В ночь с 14 на 15 октября синоптики ожидают заморозки на поверхности почвы в южных, центральных, восточных и Сумской областях. Температура на поверхности почвы опустится до 0...-3°, объявлен І уровень опасности (желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине спрогнозировали рекордную зиму с арктическими морозами. По данным MkWeather, зима в Европе может стать одной из самых холодных за последние десятилетия – с сильными морозами, значительными снегопадами и затяжным похолоданием во второй половине сезона. И Украина как часть Европы разделит метеорологическую "судьбу" континента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!