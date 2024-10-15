В Украине ударят заморозки, часть областей накроют дожди: синоптик дала прогноз на среду. Карта

Украинцы предупреждают о существенных изменениях погоды в среду, 16 октября. Часть регионов ждут заморозки, а другие области накроют дожди, иногда очень сильные.

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Температура будет варьироваться в зависимости от региона. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Наиболее ощутимое похолодание коснется западных областей Украины. В ночное время температура может снизиться до 0-3°C, что приведет к первым заморозкам.

Днем термометры покажут +9…+12°C, хотя на Закарпатье будет несколько теплее – до +16°C. При этом осадки в западных областях не прогнозируются, а также возможно солнечное прояснение.

На севере Украины прогнозируется облачная и дождливая погода. Температурный режим днем ожидается на уровне +8…+11°C, а периодические дожди сделают атмосферу еще более осенней.

В центральных областях Украины возможны дожди, но температурные показатели будут несколько выше, чем на севере. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+13°C.

Восток Украины 16 октября также накроют дожди, впрочем, погода здесь будет еще теплее – днем температура достигнет +11…+14°C.

В южных регионах Украины прогнозируют дожди, местами даже сильные ливни. Днем температура воздуха будет колебаться от +11 до +16°C.

В Киеве 16 октября облачная и дождливая погода. Ночью температура опустится до +3, +4°C, а днем поднимется до +10°C.

Заморозки пока ожидаются только в западных областях. Однако с 17 по 20 октября похолодание распространится на большую часть страны, что увеличит риск ночных заморозков и может затронуть большее количество регионов.

Напомним, после периода дождей и похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется уже 20 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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