В Украине ударят заморозки, а потом придет волна тепла: синоптик дала детальный прогноз

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. Во многих регионах нашей страны ударят заморозки, но уже в конце недели может вернутся тепло.

Видео дня

Уже через несколько дней в страну поступит северная прохлада, которая принесет заморозки. Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала изданию NV.

В течение ближайших дней на западе, севере и частично на востоке Украины прогнозируются дожди. На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег.

Начиная с 17 октября антициклон с северо-запада вытеснит дожди из Украины, и в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Также в страну начнет поступать более прохладная воздушная масса.

Синоптик прогнозирует, что 17-18 октября в западных, северных и даже большинстве центральных областей заморозки возможны на поверхности почвы и в воздухе. В некоторых регионах температура опустится до 5 градусов мороза. При этом на юго-востоке ночью температура будет в пределах +2…+8 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +16.

В конце недели в Украину вернется теплая погода и ночные заморозки отступят. Поскольку погоду продолжит определять поле высокого давления, то осадков будет мало.

Напомним, после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет условно назвать бабьим летом, прогнозируется уже 20 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!