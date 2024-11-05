В Украине ударит до 3 градусов мороза, а потом станет теплее: синоптик дала детальный прогноз. Карта

В ночь на 6 ноября в Украине кое-где ударят морозы до -3 градусов. Однако уже днем температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В то же время на Закарпатье и на юге в среду будет немного теплее, до +10...+13 градусов.

В большинстве областей будет властвовать сухая погода, но на востоке возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Ветер будет умеренным, северо-западного направления, сильный, до штормовых порывов еще останется на востоке и северо-востоке Украины", – сообщила Диденко.

6 ноября в Киеве, по прогнозам синоптика, осадков не предусмотрено. Ветер будет северо-западный, умеренный, временами порывистый. В ближайшую ночь температура в столице составит +1…+3 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +7…+9 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич ранее прогнозировал, что начиная с 5 ноября и до конца недели существенных осадков в Украине не ожидается, однако ночью местами возможны туманы.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

Напомним, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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