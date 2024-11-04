Синоптик рассказал, какие регионы Украины 'припорошит' снегом и когда осадки прекратятся

В начале недели в Украине ожидается прохождение активного циклона, который принесет сильный ветер и похолодание. Также в некоторых регионах нашей страны прогнозируются осадки.

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Начиная с 5 ноября и до конца недели существенных осадков не ожидается, однако ночью местами возможны туманы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Во вторник, 5 ноября, ночью в восточной части Украины и днем в северных регионах пройдет небольшой мокрый снег с дождем. В течение дня ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с, но на востоке будут порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -4…+1, а днем ​​+3…+8.

В среду, 6 ноября, ночью в северных и центральных регионах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ​​по всей стране ожидается сухая и спокойная погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +5 до +10, а в северо-восточной части 0…+5 градусов.

В четверг, 7 ноября, на всей территории Украины сохранится сухая и спокойная погода. В западных областях ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха в некоторых областях поднимется до +12, а на востоке ожидается +2...+7.

В пятницу, 8 ноября, погодные условия не претерпят существенных изменений. Осадков по всей стране не предвидится, но ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4, днем ​​+8…+13.

На выходных 9 и 10 ноября на всей территории Украины продолжит господствовать антициклон, поэтому осадков не предвидится. Ночью и утром местами будет туман, а скорость ветра не превысит скорости 8 м/с. Ночью температура опустится до нуля, а днем местами потеплеет до +13.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре и возможно ли, что тенденция к аномальному теплу этого года распространится и на последний месяц осени.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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