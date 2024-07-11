В Украине температура достигнет 42 градусов: синоптик дала прогноз и объяснила, когда будет ослабление жары. Карта

В пятницу, 12 июля, жара в Украине продолжит достигать новых вершин. В частности, в южных регионах столбики термометров поднимутся до +42 градусов по Цельсию, в других областях – до +40 градусов.

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"Свежее" будет только в западных областях и в приграничных районах Сумщины и Харьковщины, где в течение дня будет +31+34 градуса. Соответствующим прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер будет восточного направления, слабый или умеренный, только в Крыму и Приазовье ожидаются сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Также на большинстве территории Украины будет сухо, только на Волыни возможны кратковременные осадки.

В Киеве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +34+36 градусов.

Причина экстремальной жары – антициклон, отметила Диденко. Постепенное ослабление температуры вероятно не раньше, чем до 20 июля, а вот пик жары ожидается с 13 по 16 июля. Дольше высокие температуры будут держаться в южных регионах.

Напомним, в Укргидрометцентре также подтвердили аномальную жару в Украине. 11 июля на востоке и юге страны столбики термометров будут показываться до +40 градусов. В то же время в Закарпатье и Прикарпатье возможны небольшие дожди. В Киевской, Сумской и Черниговской областях днем немного "свежее" – от +31 до +33 градусов днем и около +21 ночью.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Минздраве предостерегли, что жаркая погода может повлечь за собой солнечные ожоги, солнечные и тепловые удары. Кроме того, загар повреждает клетки кожи и связан с повышением риска базально-клеточного рака, плоскоклеточного рака и меланомы – независимо от возраста и пола.

– В Минздраве отметили, что тепловой удар – это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.

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