В Украине задержится 40-градусная жара: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 11 июля

Погода в Украине в четверг, 11 июля, будет аномально жаркой – на востоке и юге страны столбики термометров будут показывать до +40 градусов. В то же время на Закарпатье и Прикарпатье возможны небольшие дожди.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Погода в четверг будет сухой и жаркой, на Закарпатье и Прикарпатье днем местами возможен кратковременный дождь и гроза, говорится в сообщении.

При этом до +40 градусов днем синоптики прогнозируют в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской Харьковской, Полтавской областях. Ночью в этих регионах ожидается от +23 до +25 градусов.

На Сумщине и Черниговщине днем будет немного "свежее" – от +31 до +33 градусов днем и около +21 ночью.

В западных регионах Украины 11 июля днем столбики термометров будут показывать от +30 до +33 градусов, ночью прогнозируют от +18 до +20.

В столичном регионе в четверг ожидается сухая и жаркая погода, говорится в сообщении Укргидрометцентра. В Киеве ночью от +20 до +22°, днем от +32 до +34.Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, жаркая погода, которая прогнозируется в Украине, может вызвать солнечные ожоги, солнечные и тепловые удары. Кроме того, загар повреждает клетки кожи и связан с повышением риска базально-клеточного рака, плоскоклеточного рака и меланомы – независимо от возраста и пола. В Минздраве обнародовали советы, как пережить сильную жару.

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