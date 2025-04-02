Впадение в транс и ночные кошмары: психологи объяснили, в чем опасность новой игры, которая распространяется среди подростков в Украине

В Украине набирает популярности среди детей и подростков очередная сомнительная игра "Красная дверь, желтая дверь". Она распространяется через TikTok. Участники такой игры могут даже впадать в транс, а для детей с неустойчивой психикой это может грозить психическими срывами и ночными кошмарами.

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Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Главное вовремя разбудить подопытного

В Украине среди детей и подростков набирает популярность игра "Красная дверь, желтая дверь". В TikTok и в других соцсетях полно видео с этой игрой.

Суть ее в том, что один из подростков является проводником, а второй – субъектом. Второй игрок ложится на колени ведущего, ему под голову подкладывают подушку. Проводник начинает массировать виски субъекту, повторяя фразу: "Красная дверь, желтая дверь, дверь другого цвета".

Желательно, чтобы у второго игрока обе руки были подняты вверх, а когда он увидит дверь, то руки должен опустить. Тогда ведущий начинает расспрашивать: "Что ты видишь?", "Кто перед тобой?", "Опиши комнату, какого она цвета?", "Есть ли кто-то или что-то в комнате?".

Субъект как бы в полусне рассказывает, что видит дверь, она красного, желтого или даже зеленого цвета. Он открывает дверь, попадает в комнату. Если он говорит, что видит много часов, то ведущий просит его выйти, иначе он может попасть в ловушку. Также не надо встречаться с человеком в черном и т.п.

Таким образом, задавая много конкретных вопросов, проводник проводит субъекта по какому-то воображаемому дому.

Условие игры – вовремя разбудить подопытного, чтобы он не застрял где-то там навсегда.

Теперь плохо спит

Игра стала популярной за несколько дней, теперь школьники постоянно кого-то вводят в транс, снимают видео.

Понять, действительно ли ребенок вошел в транс и что-то видел, – невозможно. Мало кто признается, что не видел ничего. В основном рассказывают какие-то ужасы своего путешествия, таким образом вовлекая в игру все больше и больше друзей.

"Моя подруга рассказала, что видела старый дом, с кривыми зеркалами, она бежала из комнаты с часами, но попала в другую комнату, где было много странных людей. Словом, ее еле разбудили, теперь она плохо спит. Но у нас уже почти весь класс играет в эти двери", – рассказала 6-классница киевской школы.

Родители обеспокоены тем, что происходит с детьми. Некоторые рассказывают, что дети плохо спят, другие называют это дурным увлечением, но опасаются очередного "синего кита".

Может вызвать дебют психической болезни

Наталья Валедова, детский психолог, считает, что эта игра опасна для детей и подростков.

"Первая опасность чисто физиологическая. Массирует виски не профессионал, а ребенок. Речь идет о поверхностной височной артерии, которую можно передавить. И чтобы достичь эффекта эйфории, то массировать надо долго. Нарушается кровообращение. Если у ребенка есть аневризма сосудов в голове, то может привести и к инсульту. Спазмы, повышение внутричерепного давления, может быть головная боль", – говорит OBOZ.UA Валедова.

Психолог говорит, что таким образом вызывают не галлюцинации, а так называемый мыслеобраз. Но если у ребенка есть склонность к психическим заболеваниям, то это даже может вызвать дебют болезни.

Впечатлительные дети могут испытывать страхи, поскольку фабула игры основана на страхе, а это приводит к невротическим состояниям, нарушению сна, ночным кошмарам. Как правило, это действует на внушаемых детей. И если эта внушаемость не сильно проявлялась, то от таких игр она может повыситься.

"Такие массовые игры могут быть рассчитаны на то, чтобы готовить детей и подростков к подчиненности. Если он пошел за стадом, то и по жизни будет идти, не будет иметь своего мнения и пойдет за толпой. Это рискованно для психологического развития ребенка", – продолжает психолог.

В Украине после ковида, во время войны у детей намного меньше очного общения. Поэтому они стараются воспользоваться любой возможностью общаться со сверстниками. А эта игра объединяет, да еще и дает возможность быть в тренде, быть причастным к чему-то великому. К тому же, бравада друг перед другом. Никто не знает, на самом деле видели они черного человека или нет, но есть возможность побыть уникальным.

Похоже на психологические техники

Вице-президент Украинской ассоциации психоанализа, психолог Владимир Мамко рассказывает OBOZ.UA, то еще Зигмунд Фрейд в начале своей практики, когда лечил пациенток от неврозов, то укладывал их на кушетку и надавливал на лоб, говорил, чтобы клиентка закрыла глаза и говорила то, что приходит в голову.

"Очень похоже – тут на лоб нажимать, тут виски массировать. Полагаю, что речь идет об обычных манипуляциях, которые свойственны психологическим техникам. Все эти манипуляции служат одному – отвлечь внимание. Тут нужно понять, для чего это делается", – поясняет Мамко.

Он отмечает, что это в своем роде произвольное вызывание определенных состояний.

"Мы в детстве духов вызывали, потом испытывали панический ужас, прятались в кладовках, сараях, нам что-то казалось – и мы убегали. Это своего рода подобные игры и у современных детей. Тут идет последовательность выборов: представь себе то, представь себе это. Также работает холодинамика, когда у тебя в голове разворачиваются образы – как мультики, очень яркие. Такое впечатление, что в тебя вселяются какие-то духи. Но на людей-психотиков это может подействовать так, что у человека может развиться полноценный психоз. Они очень впечатлительные и такие вещи для них это нежелательно, может стать катастрофой", – считает Мамко.

Психологи советуют родителям общаться со своими детьми, узнавать, чем они увлекаются в соцсетях, объяснять им вред подобных игр.