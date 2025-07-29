В Украине сохранится неустойчивая погода: синоптики сказали, в каких регионах в среду ожидать ливни

30 июля неустойчивую погоду в Украине будет определять активный атмосферный фронт и зона пониженного давления. Он принесет дожди разной интенсивности: от небольших на западе до умеренных в большинстве областей и значительных – в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В то же время атмосферный фронт будет разделять воздушные массы: на западе, в центре и на севере станет свежее, а на востоке и юго-востоке сохранится сильная жара до +38°.

Ветер на Правобережье будет северо-западным, на Левобережье – юго-восточным, 7-12 м/с. В большинстве центральных регионов днем возможны шквалы 15-20 м/с и местами град.

Температура воздуха:

Запад, Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области – ночью +14...+19°, днем +20...+25°;

Другие регионы – ночью +18...+23°, днем +26...+31°;

Восток и юго-восток – сильная жара +35...+38°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре сообщили, что 30 июля в Украине, кроме запада, крайнего востока и Крыма, ожидаются грозы. В Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях пройдут значительные дожди, а в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской – возможны град и шквалы до 20 м/с.

Синоптики объявили желтый уровень опасности. Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта, работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий.

Прогноз погоды на 30 июля по Киеву и Киевской области

На Киевщине 30 июля ожидается облачная с прояснениями погода, значительный дождь и гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +14...+19°, днем +20...+25°.

В Киеве – ночью +17...+19°, днем +21...+23°. Объявлен желтый уровень опасности из-за возможных осложнений работы транспорта, городских служб, энергетических и строительных компаний.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 30 июля большинство регионов Украины накроют грозовые дожди. Больше всего осадков прогнозируется в Киеве и Киевской области, где ожидается значительный дождь с грозой.

Грозовые ливни пройдут почти по всей территории страны, кроме запада, крайнего востока и Крыма. Самые интенсивные осадки, как прогнозируют синоптики, будут в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях возможен град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

ГСЧС предупредила, что непогода может осложнить работу транспорта, коммунальных и энергетических служб. Спасатели призывают граждан быть осторожными и учитывать погодные условия.

Что предшествовало

В Киеве второй день подряд бушует непогода, столицу накрыли мощные грозы и проливные дожди. А во вторник, 29 июля, сильный ветер сорвал элементы облицовки с жилого комплекса "Патриотика" на Осокорках.

28 июля в Дарницком районе Киева в результате попадания молнии загорелось дерево. Чрезвычайное происшествие произошло в парке Партизанской славы.

В этот день столицу тоже накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля город Нетешин Хмельницкой области вечером пострадал от непогоды. Из-за очень сильного ливня затопило практически все улицы, также частично пропадала электроэнергия.

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