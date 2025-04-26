В Украине резко испортилась погода: где объявили желтый уровень опасности

26 апреля в некоторых регионах Украины будут наблюдаться потенциально опасные метеорологические явления. Днем в большинстве центральных, восточных и южных областей будут сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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Поэтому там объявлен I (желтый) уровень опасности. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

"Погодные условия могут привести к созданию работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", – допустили эксперты.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии 26 апреля прогнозирует в области порывы ветра (15-20 метров в секунду), местами град и шквалы. Такие условия соответствуют I (желтому) уровню опасности.

Похожее предупреждение синоптики УкрГМЦ обнародовали для жителей Винницкой области и города Винницf.

26 апреля там ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, а ночью гроза.

Запорожский областной центр гидрометеорологии тоже прогнозирует в регионе грозы и шквалы до 15-20 метров в секунду (І уровень опасности).

"Погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов и повреждения линий электропередач", – отметили в ведомстве.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине 26 и 27 апреля ожидается прохладная погода – через нашу территорию с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха.

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