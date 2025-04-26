Грозы и даже заморозки: каких 'сюрпризов' ждать от погоды в Украине на выходных

В Украине в ближайшие выходные, 26 и 27 апреля, ожидается прохладная погода – через нашу территорию с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха.

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Кроме того, он откроет путь арктическому воздуху из северных широт, что приведет к холодной погоде, даже с ночными заморозками. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Ночные заморозки синоптики прогнозируют в воскресенье ночью в западных и северных областях, а в понедельник – в большинстве областей на поверхности почвы. Кроме того, 28 апреля заморозки вероятны также в воздухе на востоке, западе и севере.

В субботу, 26 апреля, погода будет облачной с прояснениями. Температура ночью от +5 до +10 градусов; днем от +11 до +16; на юге и востоке Украины – от +19 до +24. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют ночью от +1 до -4 градусов, днем от +6 до +11.

Ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах кратковременные дожди, на юге и юго-востоке с грозой (объявлено I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 26 центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, большинства районов южных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что 26-27 апреля по Украине пройдет атмосферный фронт, который отметится дождями с грозами в некоторых областях. В ближайшие дни во многих регионах похолодает, на поверхности почвы возможны заморозки.

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