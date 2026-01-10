В Украине развернули почти 7 тысяч пунктов несокрушимости: как их найти с помощью смартфона. Фото

В Киеве сейчас функционирует почти 1 300 пунктов несокрушимости, которые обеспечивают органы государственной власти, ГСЧС, Национальная полиция и предприниматели. Всего в Украине развернуто 6 908 таких пунктов, еще 2 703 относятся к резервным.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, 10 января на левом берегу Киева и в Киевской области проверили работу таких пунктов.

"ОВА совместно с органами местной власти должны максимально разворачивать дополнительные пункты – не только в столице, но и по всей стране в условиях ухудшения погоды и низких температур. Привлекаем к этому ресурсы крупных государственных предприятий и банков", – отметила чиновница.

Кроме пунктов несокрушимости на Киевщине начали работу "вагоны несокрушимости" от "Укрзализныци". В них обустроена система отопления, спутниковая связь Starlink, бытовая техника, а также предусмотрены отдельные зоны для семей с детьми и домашних животных. Один вагон может одновременно принять около 40 человек. Всего из нерабочего парка переоборудовали 100 пассажирских вагонов.

По словам Свириденко, найти ближайший пункт несокрушимости можно в приложении "Дія".

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 11 января, в Киеве снова будут отключать электроэнергию из-за последствий российских обстрелов. Для большинства очередей предусмотрено два периода отключений в течение суток, для четырех – один, а для одной – три.

Графики будут действовать и на остальной территории Украины. Ограничения мощности будут применяться к бизнесу и промышленным потребителям. Время и продолжительность ограничений будут зависеть от конкретной области.

