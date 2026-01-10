Света не будет местами по 12 часов: обнародованы графики отключений для Киева на воскресенье

В воскресенье, 11 января, в Киеве снова будут отключать электроэнергию из-за последствий российских обстрелов. Для большинства очередей предусмотрено два периода отключений в течение суток, для четырех – один, а для одной – три.

Новые графики вечером в субботу опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram. Отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому графики могут обновить.

Всего в воскресенье жители Киева не смогут пользоваться электроприборами минимум четыре часа. Это минимальное суммарное время отключений.

Дольше всего без света – 12 часов за день – будет очередь 5.2.

Самое длинное непрерывное время без света, согласно графикам, достигнет семи часов. Самый короткий период – два с половиной часа.

Когда в Киеве не будет света в воскресенье, 11 января

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о длительности отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 11 января, во всех регионах Украины для населения введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут применяться к бизнесу и промышленным потребителям.

