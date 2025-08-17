В Украине разработали комплекс ПВО, который охотится на реактивные 'Шахеды': в чем его уникальность. Видео

В Украине разработали комплекс противовоздушной обороны (ПВО) на базе дронов-перехватчиков, который охотится на реактивные беспилотники "Шахед". Соответствующая система в течение трех недель проходит испытания в боевых условиях.

Видео дня

Об этом сообщили министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и Defender Media. Такие БПЛА на 90% состоят из украинских комплектующих.

Детали

"На днях стало известно, что компания MaXon Systems создала новую украинскую систему противовоздушной обороны "воздух-воздух", которая базируется на дронах-перехватчиках, предназначена прежде всего для борьбы с российско-иранскими дальнобойными дронами типа "Шахед" и уже тестируется в Киевской и Черниговской областях", – говорится в сообщении.

Основатель компании Алексей Солнцев отметил, что при разработке системы специалисты сотрудничали с другими предприятиями – ЦНИИ ВСУ и военной разведкой. По его словам, комплексы способны развивать скорость до 300 км/ч. В то же время продолжается работа над новой силовой установкой, которая позволит эффективно противодействовать даже реактивным дронам типа "Шахед".

Подтверждено, что в боевых условиях комплекс может обнаруживать "Шахеды" на расстоянии 12–16 км. В компании подчеркивают, если заявленные характеристики подтвердятся на практике то для надежной защиты Киева от таких дронов хватит 20–25 комплексов. При этом стоимость перехвата одного "Шахеда" будет составлять около 3,5–4 тысяч долларов.

Напомним, в ночь на 31 июля россияне атаковали Киев дронами, среди которых были и реактивные БПЛА "Шахед". Тогда из-за действий РФ были зафиксированы повреждения на десятках локаций в четырех районах столицы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как звучат реактивные "Шахеды", которыми Россия начала атаковать Украину, как от них можно защититься и в чем их главная опасность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!