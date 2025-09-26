В Украине разоблачили громкую аферу со сбором средств для 'военной ВСУ': кто такая Ирина Готун и почему скандал набирает обороты

В Украине разгорелся громкий скандал вокруг сбора средств для якобы пострадавших и раненых участников боевых действий. Главной фигуранткой стала Ирина Готун - женщина, которая позиционирует себя ветераном АТО и участницей Революции Достоинства.

Однако многочисленные факты ставят под сомнение ее заявленную биографию. OBOZ.UA рассказывает все, что известно об афере.

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обратил внимание на подозрительный сбор средств, который активно распространяется в социальных сетях и на медийных платформах. В видео Ирина рассказывает о якобы службе в АТО, тяжелых ранениях и жилищных проблемах после войны. Материалы набрали миллионные просмотры, а донаты превысили 250 тысяч гривен.

Однако, как отмечает офицер, многочисленные факты свидетельствуют о том, что заявленная история не соответствует действительности. Проблемы со спиной у госпожи Готун возникли еще в 2013 году — задолго до начала боевых действий на Донбассе. Также противоречивы ее истории о жилье: по одним версиям квартира якобы украдена риелтором, по другим - подругой.

"Никакого боевого ранения она не имела и не имеет априори, как и участия в боевых действиях", - подчеркнул полковник Штефан в своем Facebook-сообщении.

Волонтеры еще с 2015 года замечали сомнительную активность Ирины Готун в различных волонтерских пунктах. Ее имя также фигурировало в сюжете "Военного курьера" о мошеннических сборах средств. По словам полковника, женщина никогда не служила в тех подразделениях, о которых сама рассказывает: от пехоты и "Айдара" до мобильных групп ПВО.

Несмотря на многочисленные замечания и изложенные факты, блогер, который распространяет сбор средств, отказывается его закрывать. Полковник призвал Ирину Готун и медиа, продвигающие сбор, выйти на публичную встречу и ответить на вопросы журналистов.

Кроме того, скандал поднял вопрос о роли медиа в популяризации мошеннических схем. Подобные сюжеты раскручиваются на платформах, таких как телеканал "Дом" и единый телемарафон. Истории о якобы ветеранах, раненых на фронте, активно привлекают внимание зрителей и побуждают к донатам.

Общество возмущено масштабами этой аферы и рассказывают свои истории пересечения с этой женщиной.

Более того, эта ситуация не единична. Ранее подобные махинации фиксировались в отношении известных медийных персон, которые якобы собирали средства на нужды бригад, но на самом деле донаты не доходили до военных.

Эта история подчеркивает, насколько важно проверять источники и отличать реальных ветеранов от мошенников, которые пытаются нажиться на войне. В условиях продолжающегося конфликта такие случаи особенно опасны, ведь подрывают доверие к волонтерской помощи и действительно пострадавшим военным.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская певица Ирина Федишин поспособствовала тому, чтобы правоохранительные органы наказали мошенницу, которая хотела обогатиться на военнослужащих. Аферистка называла себя представительницей благотворительного фонда звезды и требовала с защитников деньги за предоставление автомобилей.

