Ирина Федишин помогла полиции разоблачить мошенницу, которая наживалась на военных: певица раскрыла подробности

Украинская певица Ирина Федишин поспособствовала тому, чтобы правоохранительные органы наказали мошенницу, которая хотела обогатиться на военнослужащих. Аферистка называла себя представительницей благотворительного фонда звезды и требовала с защитников деньги за предоставление автомобилей.

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О мошеннической схеме исполнительнице стало известно еще в апреле, однако она не раскрывала всех деталей дела, чтобы не помешать следственным действиям. Теперь она пролила свет на неприятный инцидент в своем Instagram.

"Я не знаю, какими людьми нужно быть, чтобы наживаться на военных. До меня дошла информация, что неизвестные мне лица, звонят военным, представляются волонтерами БФ "Ирины Федишин", обещают машины, вместо чего берут за это с военных средства и просто исчезают. Хочу еще раз подчеркнуть, что все машины, которые мы передали на фронт, мы передали абсолютно бесплатно! Когда я узнала о таких мошеннических схемах с военными, я не смогла промолчать и обратилась с заявлением в полицию", – отметила знаменитость.

Ирина Федишин рассказала, что аферисткой оказалась 23-летняя жительница Закарпатья. Правоохранительные органы сообщили девушке о подозрении в нарушении ч.4 ст.190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может ей грозить, – лишение свободы на срок до восьми лет. Сейчас продолжается досудебное расследование. Суд избрал подозреваемой меру пресечения – удержание под стражей с возможностью внесения залога. Соответствующую информацию подтвердили в на Facebook-странице Национальной полиции во Львовской области.

Ирина Федишин поблагодарила работников правоохранительных орагнов за разоблачение аферистки. Знаменитость также отметила, что хочет, чтобы этот инцидент стал уроком для людей, которые намерены наживаться на военных.

"Эта история – напоминание всем нам: во время войны мы должны быть особенно бдительными. Но еще важнее – оставаться людьми. Нельзя строить свою жизнь на лжи, особенно тогда, когда другие отдают свою – за нашу свободу. Мы живем в новой Украине. И здесь больше нет места для схем, лжи и цинизма. Есть место только для доверия, поддержки и взаимного уважения", – написала артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирина Федишин, которая более трех лет работает за бесценок, удивила, на какие средства живет ее семья.

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