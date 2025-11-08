В Украине растет Польский гриб: как его распознать и откуда такое название. Фото

В лесах Украины можно встретить немало польских грибов (Imleria badia), которые легко узнать по темно-коричневым шапкам и цилиндрическим ножкам. Это съедобные грибы, которые ценятся многими грибниками за выраженный приятный вкус.

Польский гриб встречается практически по всей территории Центральной и Западной Европы, в Украине он растет преимущественно в хвойных, редко в лиственных лесах, поодиночке и группами. OBOZ.UA рассказывает, что известно об этих грибах и где стоит их искать.

Как распознать польский гриб

Прежде всего надо обратить внимание на шапку гриба – она имеет цвет от темно до светло коричневого, каштаново-бурого оттенка. После дождя шапки у польских грибов становятся немного скользкими и приобретают насыщенную темно-коричневую окраску.

Нижний слой пористый, как губка, и имеет бледно-желтый или зеленоватый оттенок. При надавливании он становится сначала синевато-зеленоватого, позже буровато-коричневого цвета.

Мякоть у молодых грибов белая и плотная, у зрелых – бледно-желтая, мясистая. Под кожицей она более темная, на срезе слегка синеет, с приятным запахом и вкусом.

Отличительной чертой ножки является то, что в местах соприкосновения она сначала синеет, а затем буреет.

Похожие виды грибов

Чертов или сатанинский гриб – это самый главный и самый опасный двойник польского гриба. Тем не менее отличить его от "оригинала" довольно легко.

Во-первых, ножка чертового гриба имеет красный цвет, на ней виден ярко выраженный узор в виде сеточки. Во-вторых, шляпка у него почти всегда белого или беловато-серого цвета. Да и встретить его можно там, где польский гриб почти не растет – в лиственных лесах.

Желчный (горчак) – это другой гриб, похожий на польский, он не ядовит, но может испортить все грибное блюдо. Отличить его просто – мякоть желчного гриба в месте надавливания не синеет, а розовеет. То же происходит и с мякотью ножки на месте среза.

Моховики – это съедобные "братья" польского гриба, с которыми его можно перепутать. В частности, это моховик пестрый и моховик каштановый. У первого желто-коричневая шляпка, которая у старых грибов трескается, мякоть у него красно-розового цвета. У второго цвет на срезе светло-желтый, а шляпка окрашена в буро-зеленый цвет.

Как и когда искать польские грибы

Время сбора польского гриба – в течение всего сезона "тихой охоты", то есть от июня до первых заморозков ноября.

Распространен он на Правобережном Полесье, в Правобережной и Левобережной Лесостепи, в Левобережной Злаково-Лучной Степи, в Розтоцко-Опольских Лесах, в Карпатах.

Искать гриб стоит в смешанных и хвойных лесах неподалеку больших, старых деревьев (но не у самого ствола), на небольших освещенных полянах. Если лес хвойный, поискать надо в самой старой его части, где обильно растет мох. Польский гриб любит также склоны оврагов, если те не затоплены.

Что делать с грибами после сбора

Польский – это съедобный гриб 2-й категории, с хорошими вкусовыми качествами. Из него варят супы, жарят, маринуют, солят.

Однако для сушки лучше выбирать грибы других видов, ведь польский гриб достаточно сильно теряет аромат в сушеном виде.

После возвращения из леса надо срезать с ножки остатки грибницы; удалить мусор, грязь, поврежденные участки – снимать кожицу с шапки необязательно. Затем необходимо замочить грибы в воде на 10-15 минут, можно в подсоленной. Это необходимо, чтобы остатки мусора и песок осели на дно сосуда.

Далее грибы надо тщательно промыть холодной чистой водой и подвергнуть тепловой обработке.

Почему такое название

Одна из версий, почему этот гриб назван польским, гласит, что во времена польского господства в Беларуси и Украине местные жители игнорировали такие грибы, тогда как поляки, наоборот, отдавали им предпочтение. Местные это заметили и дали грибу соответствующее название.

Еще одна теория связана с тем, что в свое время Польша массово заготавливала такие грибы и продавала их на экспорт.

Ранее польский гриб часто относили к роду боровиков (Boletus), но современные исследования выделили его в отдельный род Imleria, который относится к семейству Болетовые (Boletaceae).

Сейчас самым распространенным названием гриба в быту является именно польский, но встречаются также панский гриб, песчаник, поляк, песочник, подгрибок, черный гриб, черноголовец.

