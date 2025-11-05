В Карпатах нашли впечатляющие места, где растут опята: вы такого еще не видели. Фото

В Карпатах этой осенью нашли удивительные места с впечатляющим количеством Armillaria ostoyae. Это, как их называют украинцы, опята – несистематическая группа пластинчатых шапочных грибов, растущих на пнях и древесине. Обычно, как говорят грибники, опята растут кустами по три-пять, а то и десять грибов на кусте. Но очень редко бывает, когда им дают вырасти настоящими большими гроздьями.

Однако сотрудники OBOZ.UA не только нашли, но и сфотографировали такие места. Отметим также, что найти такую красоту можно не только в Карпатах – опята встречаются по всей Украине, в общем распространены во всей голарктической области мира.

Опенок осенний

Опята – это также подопеньки (или еще проще – подпеньки) и козырьки. Гриб растет в лиственных и хвойных лесах и садах обычно на пеньках, стволах и корнях деревьев. Между прочим, пораженная мицелием опенка древесина светится в темноте. Это вполне нормальное явление, а не "радиационное загрязнение", как может показаться.

Собирают опята в сентябре – ноябре.

Можно ли их есть

Это хороший съедобный гриб. Но используют опята только после как минимум 20-минутного отваривания. Также эти грибы жарят, сушат, маринуют, засаливают.

Необходимо учитывать, что в опенке содержатся вещества, которые при частом употреблении этого гриба могут вызвать более или менее тяжелое заболевание. В Украине регистрировались случаи отравления недостаточно отваренным опятом при употреблении его в течение нескольких дней. Причиной был яд, присутствующий в грибе в незначительном количестве, который может накапливаться в печени и вызывать заболевание при достижении критического количества.

Как не спутать настоящие опята с ненастоящими

Опята ненастоящие очень похожи на съедобные опята. В Украине можно встретить четыре вида "ложных". Это Hypholoma fasciculare (опенок серно-желтый ненастоящий), Hypholoma lateritium (опенок кирпично-красный), Hypholoma capnoides (опенок ложный серо пластинчатый), и Psathyrella candolleana (псатирелла Кандолля).

Некоторые из них также съедобны, другие – ядовиты.

Псатирелла Кандолля

Как и все остальные "ненастоящие"), гриб Псатирелла от обычного опенка отличается шапками. У первого шапка буроватая, даже слегка беловатая, в центре охряная, имеет темно–коричневый цвет с примесью пурпурно–фиолетового оттенка. Диаметр шапки у этого гриба до 10 см. У молодых грибов форма напоминает широкий колокольчик, а у взрослых плоско-распростертая. На верхушке шапки имеется притупленный бугорок.

Это съедобный гриб.

Опенок серопластинчатый

Это условно съедобный гриб семейства строфариевых. Его шляпка 2-8 см в диаметре, тонкомясистая, выпуклая, в центре с бугорком, голая, охряно-желтая, матово желтая, желтовато-коричневая, желтовато-оранжевая, по краям более светлая.

Во время сбора этого гриба необходимо уметь отличить его от серно-желтого опенка, который является более распространенным во многих регионах. Опенок серопластинчатый имеет характерные пластинки светло-серого цвета, которые в процессе созревания спор становятся фиолетово-бурыми. Зато серно-желтый опенок имеет зеленоватые пластинки.

Опенок серно-желтый ненастоящий

Hypholoma fasciculare – очень ядовитый гриб. Имеет шапку 1,5–5(7) см в диаметре, которая серно-желтая, в центре темнее, голая, по краю обычно с остатками покрывала. Пластинки приросшие, узкие, густые, серно-желтые, впоследствии буровато-или коричневато-зеленые.

"Очень ядовитый, при употреблении в пищу гриб вызывает тяжелое, иногда смертельное отравление. Основными токсинами гриба являются фасцикулол E и фасцикулол F. Опенок серно-желтый иногда ошибочно принимают за опенок настоящий, от которого он отличается зеленым цветом пластинок и желтой шапкой", – предупреждают знатоки.

Опенок кирпично-красный

Hypholoma lateritium также несъедобен, хотя и менее токсичен. При употреблении вызывает, иногда тяжелые, желудочно-кишечные расстройства, которые, как правило, быстро заканчиваются выздоровлением.

Кирпично-красный похож и на съедобный опенок ложный серо пластинчатый, и на ядовитый опенок серно-желтый, а отличается от них кирпично-красным цветом центральной части шляпки.

Что интересно – в США кирпично-красный опенок считается съедобным грибом, что может объясняться другими географическими условиями.

