В Украине потеплеет, но объявлен желтый уровень опасности: прогноз синоптиков

В пятницу, 29 марта, синоптики в Украине прогнозируют теплую, однако дождливую погоду. Однако в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями.

На протяжении дня возможны дожди, особенно на Закарпатье и в Карпатах, где ночью и утром ожидаются значительные осадки (в высокогорье с мокрым снегом).

В южной части страны также местами может идти небольшой дождь. Ветер будет юго-западным с последующим переходом на северо-западное направление со скоростью 7-12 м/с. Порывы ветра ночью в западных областях, а днем по всей Украине, кроме северо-востока, могут достигать 15-20 м/с. В этой связи в Украине объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Температура воздуха прогнозируется ночью на уровне от 4 до 9°C тепла, днем от 11 до 16°C, а на юге страны максимальная температура может достигать 20°C.

В горах Карпат ночью ожидается от 0 до 5°C тепла, а днем от 5 до 10°C.

Напомним, в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не ожидается заморозков.

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