В Украине пойдет мокрый снег, ворвется похолодание: синоптик дала детальный прогноз

В среду, 10 декабря, погода в Украине проявит свой "непослушный" характер, продемонстрировав значительные контрасты и нестабильность. В этот день следует ожидать и дождя в отдельных регионах, и мокрого снега на востоке страны, и почти весеннего тепла на западе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она предупредила о "непослушной" синоптической ситуации со скачками давления и температуры, хотя и в пределах сезонных норм.

Осадки

10 декабря в восточных областях, а также на Сумщине и Днепровщине ожидается мокрый снег.

На юге страны, а также в большинстве центральных и западных областей, в Житомирской и Киевской областях пройдут дожди, отметила Диденко.

Температура воздуха

По словам синоптика, в среду температурный режим в Украине будет крайне неоднородным.

Самая высокая температура предполагается в западной части страны, где днем воздух прогреется до комфортных +7...+12 градусов.

Зато на востоке, Полтавщине, в Днепре с районами и на Запорожье будет холоднее всего: в течение дня здесь ожидается лишь 0...+3 градуса.

На остальной территории температура будет колебаться в пределах +4...+7 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 10 декабря дождь начнется уже во вторник вечером. К ночи осадки станут более интенсивными, а завтра днем ослабнут, лишь местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в столице ожидается +5...+7 градусов.

Когда ожидать похолодание

Наталка Диденко отметила, что после такой нестабильной погоды, в период с 13 по 15 декабря ожидается небольшое похолодание.

"Синоптическая ситуация непослушная, со скачками давления и градусов, но в законных сезонных пределах", – подытожила Наталка Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, по предварительным оценкам, эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.

