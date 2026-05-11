В Украине начал действовать новый порядок выезда за границу для отдельных категорий граждан: кого касается

Украинское правительство упростило порядок выезда за границу для отдельных категорий женщин, находящихся на государственной службе. Теперь они смогут пересекать государственную границу без дополнительных ограничений.

Об этом говорится в тексте постановления Кабинета Министров Украины № 587. Документ вносит изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Что изменилось

Как свидетельствует текст документа, который вступил в силу в понедельник, 11 мая, теперь работницы органов государственной власти, органов местного самоуправления, госпредприятий и других определенных структур смогут пересекать государственную границу Украины без дополнительных ограничений.

Отмечается, что изменения не касаются женщин, занимающих ключевые руководящие должности в органах госвласти, органах местного самоуправления и госпредприятиях.

В то же время отмечается, что указанные органы власти, местного самоуправления, а также руководители субъектов хозяйствования обязаны в течение трех дней направить в Госпогранслужбу обновленные списки должностных лиц, на которых распространяются ограничения выезда за границу во время военного положения.

В случае увольнения или других кадровых изменений в перечисленных структурах, согласно тексту постановления, обновленную информацию следует подавать не позднее следующего дня после принятия решения.

Напомним, ранее ряд анонимных Telegram-каналов начал распространять данные о якобы огромных многочасовых очередях на границе с Польшей. Путешественников пугают перспективой ночевки на пунктах пропуска и рассказывают, что "люди ставят палатки".

Впрочем, на самом деле эти данные никак не подтверждаются. Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил в комментарии OBOZ.UA, что никакого увеличения пассажиропотока не фиксируется, количество желающих пересечь границу может традиционно вырасти только на выходных.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцев официально предупреждали о возможных задержках в пункте пропуска "Медика – Шегини". Это объясняется тем, что польские пограничники будут проводить замену дорожного покрытия со своей стороны границы, из-за чего пропускная способность может упасть.

