Украинцев напугали "огромными очередями" и "палатками" на границе с Польшей: что происходит в пунктах пропуска

В Украине 4 мая ряд анонимных Telegram-каналов начал распространять данные о якобы огромных многочасовых очередях на границе с Польшей. Путешественников пугают перспективой ночевки на пунктах пропуска и рассказывают, что "люди ставят палатки". Впрочем, на самом деле эти данные никак не подтверждаются.

Об отсутствии очередей свидетельствуют официальные данные Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), а также пограничной службы Польши. Кроме того, абсолютно нормальную обстановку на пунктах пропусках подтвердил OBOZ.UA спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, очередей с украинской стороны границы нет. Несмотря на сообщения о якобы "не менее 15 автобусов" в очередях, на самом деле не насчитывается и 5-10 транспортных средств. Кроме того, он отметил, что никакого увеличения пассажиропотока не фиксируется, количество желающих пересечь границу может традиционно возрасти только на выходных.

Также ГПСУ каждые несколько часов обновляет данные на официальном портале, где можно отслеживать ситуацию на границе. По состоянию на 18:21 4 мая единственным пунктом пропуска, где наблюдалось повышенная нагрузка был железнодорожный и грузовой пункт "Мостиска – Пшемысль", через который пассажирские автобусы не передвигаются.

Со стороны Польши очередей также не зафиксировано. По данным польских пограничников, небольшие задержки (до 1 часа) есть только на п.п. "Медика" и исключительно для грузовиков.

Между тем, Telegram-каналы продолжают запугивать украинцев не только очередями, но и якобы усиленными проверками на границе. Впрочем, следует понимать, что пассажиров, которые нарушают правила пересечения, всегда "разворачивали" на границе. Такая практика не является чем-то новым, поэтому перед путешествием следует внимательно проверять нормы перевозки вещей, не брать с собой запрещенные предметы, а также товары для продажи.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцев официально предупреждали о возможных задержках в пункте пропуска "Медика – Шегини". Это объясняется тем, что польские пограничники будут проводить замену дорожного покрытия со своей стороны границы, из-за чего пропускная способность может упасть.

