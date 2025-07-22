В Украине наберет обороты жара, но есть "нюанс": где ждать дождей в среду. Карта
В среду, 23 июля, погода на территории нашей страны будет оставаться жаркой. Однако в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшее время температура воздуха будет колебаться, но существенно не изменится.
Где ждать дождя
"В среду дожди с грозами днем наиболее вероятны на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, зацепит, возможно, Донецкую область. И все", – говорится в сообщении.
Диденко добавила, что возможно ближайшей ночью атмосферный фронт принесет дожди с грозами на север и в центральные области Украины, а также местами в Карпатах.
Какая температура воздуха ожидается
Во вторник, 23 июля, дневная температура воздуха в большинстве регионов составит +26...+29 градусов.
В Сумской и Черниговской областях будет несколько прохладнее – около +23...+26 градусов. В южных, юго-восточных регионах и на Днепропетровщине сохранится жара до +30...+35 градусов.
Погода в столице
В Киеве ночью ожидаются грозовые дожди, а днем будет сухо. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха днем около +27 градусов.
"В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь – умеренные градусы на западе, жара на юге, в общем +27...+30 градусов. За вероятными дождями будем следить вместе", – говорится в сообщении.
Напомним, 20 июля Киев затопило из-за сильного ливня. Улицы превратились в реки, движение транспорта остановилось. Особенно от непогоды страдал центр столицы.
Как сообщал OBOZ.UA, в августе большую часть Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, однако температурных рекордов в этом году не предвидится.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!