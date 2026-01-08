Сильный снег, морозы и метели: украинцев предупредили о непогоде 9 января. Карта

В пятницу, 9 января, в Украине ожидается резкое ухудшение погоды. Штормовой ветер и метели накроют большинство областей, дороги будут опасно скользкими из-за гололеда. В ГСЧС предупредили, что ситуация может быть критической.

Видео дня

О сложных погодных условиях сообщили в Укргидрометцентре. В МВД рассказали о работе спасателей и полиции в усиленном режиме.

Синоптики предупредили о непогоде

По прогнозам синоптиков, завтра, 9 января сложные погодные условия будет обусловливать активный южный циклон, в котором будут двигаться различные по свойствам воздушные массы. Он разделит территорию Украины на три части с разной погодой.

Ночью и утром значительный снег и метели ожидаются в Киевской, Ривненской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Дожди с мокрым снегом прогнозируются в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с и метели накроют большинство областей Украины: Волынскую, Ривненскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

В западных областях ожидается снижение температуры ночью и днем до -10...-15 градусов. Ночью будет идти умеренный, а днем небольшой снег.

На юго-востоке страны температура ночью и днем будет колебаться от - 2 до +3. Ночью умеренный, местами значительный дождь с мокрым снегом, днем небольшие осадки.

На остальной территории температура снизится до -4..-9 градусов. Будет идти умеренный, ночью в северной части значительный снег.

На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

Из-за сложных погодных условий объявлен первый (желтый) уровень опасности почти по всей территории Украины.

Метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах.

Спасатели и полиция работают круглосуточно в усиленном режиме

По словам главы МВД Игоря Клименко, из-за того, что на западе Украины второй день бушует непогода, затруднено движение на дорогах и гололедица, спасатели ГСЧС и полиция работают круглосуточно в усиленном режиме.

"Спасатели и полицейские помогают водителям выбраться из сугробов. К ликвидации последствий стихии привлечены почти сотня нарядов полиции и спасатели ГСЧС с техникой повышенной проходимости", – сообщил Клименко.

В холодное время года страна-агрессор сознательно терроризирует Днепровскую область, пытаясь оставить людей без жизненно необходимых ресурсов – света, тепла и воды.

"Спасатели ГСЧС и полиция работают круглосуточно в усиленном режиме. Привлечен личный состав из Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Это почти 1500 полицейских, более 570 спасателей, а также более 300 единиц техники", – отметил Игорь Клименко.

Министр также отметил, что на Днепровщине развернуто более 1500 пунктов несокрушимости и палаток для обогрева.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за сложных погодных условий учебные заведения должны перейти на дистанционный режим или продлить зимние каникулы. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, речь идет обо всех учебных заведениях – дошкольного, общего среднего, профессионального профессионального предвысшего и высшего образования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!