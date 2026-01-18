Город без людей: в Мариуполе после оккупации начался демографический кризис

Российская оккупация катастрофически влияет на украинские города, в частности на Мариуполь Донецкой области. С момента захвата в городе существенно ухудшилась демографическая ситуация.

Видео дня

Три года подряд в оккупированном Мариуполе падает рождаемость детей. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

По информации Андрющенко, за три года общее падение рождаемости – минус 115 детей или почти −10%. В пересчете это приблизительно 21 ребенок в неделю в 2025 году, что на 60 процентов меньше довоенного Мариуполя.

В 2023 году в оккупированном городе родилось 1216 детей, 2024 год – 1126 и в 2025 году – 1101 ребенок.

При изменении пропорций пенсионеры/трудоспособные в сторону увеличения трудоспособного населения уровень рождаемости соответствует уровню города в 150-200 тысяч человек. При этом Андрющенко подчеркнул, что в расчет не берется население, которое перевезли с территории РФ в украинский город.

Напомним, военно-политическое руководство России использует захваченные украинские города в качестве разменной монеты. В частности, диктатор РФ Владимир Путин решил отдать ресурсы Мариуполя Донецкой области на откуп "Ахмату" в обмен на лояльность главаря Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что захватчики продолжают терроризировать людей во временно оккупированном Мариуполе. На этот раз россияне хотят сровнять с землей исторический район города. Оккупанты уже утвердили план, согласно которому снесут один из последних исторических районов Мариуполя – Гавань.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном городе также планируют сровнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

