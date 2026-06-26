В Прикарпатье мужчина с инвалидностью III группы не явился по повестке в ТЦК и поплатился за это: какое решение вынес суд

В Ивано-Франковской области суд признал мужчину с инвалидностью III группы виновным в уклонении от призыва на военную службу. Ему назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Видео дня

Об этом говорится в приговоре Городенковского районного суда Ивано-Франковской области. Согласно материалам дела, 15 июля 2024 года военнообязанный прибыл в ТЦК. В тот же день он прошел ВЛК, которая признала его годным к прохождению службы в воинских частях обеспечения.

6 ноября 2024 года мужчина должен был явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть. Согласно материалам дела, он отказался получать повестку и покинул помещение ТЦК.

В ходе судебного разбирательства он сначала не признавал своей вины. Однако впоследствии полностью признал обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. Он сообщил, что имеет инвалидность III группы и отсрочку от мобилизации, раскаялся в содеянном и просил не назначать реальное лишение свободы. Также обвиняемый отметил, что ранее его направляли в воинские части, однако возвращали домой из-за состояния здоровья.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначили три года лишения свободы. Вместе с тем ему присудили испытательный срок в один год и шесть месяцев.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемый ранее не судим, имеет положительную характеристику, инвалидность III группы, искренне раскаялся и способствовал раскрытию уголовного преступления.

Напомним, Верховный суд Украины отменил решение о мобилизации мужчины, который был признан военно-медицинской комиссией годным к службе, хотя имеет заболевание, что подтверждается карточками осмотра ВМК. Суд отметил, что мобилизации подлежат только граждане, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе.

Также OBOZ.UA сообщал, что житель Полтавской области был наказан за использование поддельного документа об инвалидности жены для получения отсрочки от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!