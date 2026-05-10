"Это катастрофа": министр Улютин озвучил, сколько украинцев живут на подконтрольной территории

На подконтрольной Украине территории может проживать не более 25 млн человек. На этом фоне в стране стремительно растет количество неработающих граждан.

Такую оценку озвучил министр социальной политики Денис Улютин. По его словам, в Украине насчитывается 13 млн получателей социальных выплат, еще 10,2 млн человек получают пенсии.

"У нас около 13 миллионов уникальных получателей социальных выплат. Я считаю, что у нас немного меньше на подконтрольной территории. Это катастрофа", – отметил Улютин.

Министр подчеркнул, что даже если на подконтрольной территории находится 29 млн человек, ситуация с занятостью остается критической. Сам Улютин оценивает численность населения примерно в 25 млн человек.

Улютин предположил, что после завершения войны или в случае устойчивого перемирия в Украину могут вернуться около 2 млн граждан. Однако он подчеркнул, что решение людей будет зависеть от безопасности, наличия жилья, работы, инфраструктуры и других факторов.

Он также выступил против идеи выплат украинцам за возвращение из-за границы. По убеждению министра, это может усилить напряжение между теми, кто выехал, и внутренне перемещенными лицами, которые остались в Украине.

Напомним,оценка численности населения Украины проводится постоянно, даже в условиях войны (хотя именно из-за войны эти данные пока не обнародуются). А вот полноценную перепись населения Украины Государственная служба статистики сможет провести лишь через полтора-два года после завершения войны.

Также OBOZ.UA сообщал, впервые и в последний раз перепись населения в Украине состоялась в 2001 году. В конце 2019 года в нашей стране провели так называемую электронную перепись населения. По ее данным Украину на то время населяли 37 млн 289 тысяч человек (перепись не охватывала неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей).

