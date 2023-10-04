В Украине испортится погода, начнутся дожди: синоптики прогнозировали до конца недели. Карта

Первая неделя октября в Украине началась с комфортных температур воздуха, было достаточно тепло и погодно. Но уже к выходным погода ухудшится, ожидаются дожди и существенное похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, дожди начнутся из восточных областей и до конца недели покроют всю Украину.

Температура будет снижаться постепенно, изо дня в день, и к воскресенью, 8 октября, в большинстве областей опустится ниже +15 градусов.

Погода 5 октября

В большинстве регионов ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Донецкой и Луганской областях пройдет небольшой дождь. При этом на востоке страны будет сохраняться теплая температура воздуха и столбики термометров днем будут достигать +20...+21. Ночью +11...+14.

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Еще теплее будет на юге Украины, где днем будут сохраняться еще летние +22...+24, а ночью столбики термометров не опустятся ниже +14...+16.

На остальной территории днем температура воздуха будет колебаться в пределах +17…+20. Ночи будут прохладными, ожидается +8...+10.

Погода 6 октября

В пятницу небольшие дожди перекатываются в северные, центральные и южные регионы, на западе без существенных осадков.

Температура воздуха несколько снизится, днем ожидается +14…+18 градусов. И только на юге страны задержатся комфортные +20...+22.

Ночи станут еще прохладнее и столбики термометров опустятся до +6...+9, на юге страны +10...+12.

Погода 7 октября

В субботу небольшие осадки пройдут в северных и Луцкой областях, на остальной территории западных регионов без существенных осадков. Температура воздуха днем будет +15...+19 Ночью +5...+7 на севере страны и +6...+11 на западе.

Небольшие дожди пройдут в центральных областях, на остальной территории - без существенных осадков.

Теплее и дальше будет на юге страны, где температура воздуха днем составит +20...+23, ночью +10...+13.

Погода 8 октября

В воскресенье дожди покроют почти всю территорию Украины. И только на востоке и в Кропивницкой области без существенных осадков.

Температура воздуха существенно снизится. Холоднее всего будет на западе и севере страны, где столбики термометров опустятся до +8...+12.

На востоке днем +14...+18, ночью +9...+12. В центральных областях температура воздуха днем будет +12...+17, ночью +10...+13.

По-прежнему теплее всего будет в южных областях, где днем столбики термометров иногда будут достигать +20 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+14.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометцентра Вазира Мартазинова предупредила, что второй месяц осени 2023 года в Украине отметится похолоданием уже в самом начале. Долгого "бабьего лета" ждать не стоит, погода принесет осадки, количество которых будет отличаться в зависимости от региона.

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