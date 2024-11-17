В Украине идут снег и морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погоды. С 21 ноября по всей территории страны прогнозируется резкое похолодание.

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Также во второй половине недели возможны осадки в виде снега. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже с 21 ноября похолодание будет ощущаться на западе, в центре и на севере Украины. Еще через несколько дней холодный атмосферный фронт накроет восточные и южные регионы.

Вместе с похолоданием в Украине с 21 ноября прогнозируются осадки. Во многих регионах будут идти дожди со снегом. Синоптик предупреждает также о сильном ветре и налипании мокрого снега.

"С синоптической точки зрения такая ситуация относительно традиционна для этого времени года, однако условия для людей, транспорта, нагрузки для электричества станут сложнее", – предупредила синоптик.

Тем не менее, до захода на территорию страны холодного атмосферного фронта в Украине будет преимущественно сухо. В понедельник, 18 ноября, течение дня ожидается +4…+9, а на юге потеплеет до +11 градусов.

В Киеве 18 ноября станет прохладнее. В столице прогнозируется +6…+7 градусов. Усложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что на следующей неделе с 20 ноября погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, также принесет с собой осадки – снег будет накрывать регионы постепенно.

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