В Украину идет потепление: синоптик назвала дату смены погоды

После волны мощных морозов в Украину придет долгожданное потепление. Хотя ближайшая ночь еще будет холодной на северо-востоке, тем не менее температура воздуха будет в целом повышаться.

Видео дня

В целом смена погоды ожидается уже 5 февраля. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Морозы отступят

В течение дня 5 февраля снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре. В восточных областях и значительной части юга сохранится сухая погода.

Также в этот день ожидается сильный юго-восточный ветер, местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-12, на северо-востоке -12-17 градусов, на западе +2-4 градуса.

В течение дня 5 февраля самой теплой будет погода в западных областях и на юге Украины, 0+5 градусов. В большинстве областей ожидается днем ​​–3-8 градусов, на северо-востоке –8-12 градусов.

В Киеве 5 февраля ожидается изменение погоды со скачками атмосферного давления. В столице временами будет снег и сильный юго-восточный ветер. Ночью будет 10 градусов мороза, днем ​​-4-6 градусов.

Несмотря на повышение температуры уже 9-11 февраля ожидается очередное похолодание. С 12 февраля потепление снова поборет сильный мороз.

Напомним, харьковский сурок Тимка IV предсказал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

Также OBOZ.UA сообщал, что после короткой оттепели Украину снова накроет волна похолодания. Оно начнется с конца января, а начало февраля продолжит удивлять "арктическим" морозом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!